Бросает жену и детей: Галкин* торопится покинуть Израиль в одиночку

Шоумен Максим Галкин* решил в одиночку покинуть Израиль. И это – в период, когда в стране , ставшей для артиста новой родиной, регулярно слышны сирены, а жители подолгу сидят в бомбоубежищах. Даже 10-летние дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины уже испытали подобный опыт.

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Но ничего личного - скандальный артист спешит зарабатывать. Он отправляется в Европу, где у него начинается тур по разным странам и городам. Ни жену Аллу Пугачеву, ни детей кормилец с собой не берет. Хотя у супругов есть европейское гражданство, и Галкин* мог бы вывезти свою семью.

К слову, наличие у себя и своих близких паспорта европейского государства Галкин* подтвердил лично. Хотя ранее это было больше похоже на слухи, а супруги даже отрицали сей факт.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.