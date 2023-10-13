«На стиле»: Костомаров показал протез руки, ради которого продал имущество

Роман Костомаров показал подписчикам бионический протез для руки, ради которого продал свой дорогущий японский мотоцикл Yamaha. Фигурист продемонстрировал его, сфотографировавшись с дочкой в салоне автомобиля.

«На стиле. На моде!» - подписал чемпион фото.

«Модный» протез оказался, по словам Костомарова, дорогостоящей игрушкой. Фигуристу полагается компенсация от государства, но ее получение – это небыстрый процесс. А чемпиону хотелось как можно скорее вернуть себе «руку». Бионика установлена на правую кисть, для левой руки протез будет попроще.

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