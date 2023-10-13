«Сильный толчок… словно меня опустили в ледяную воду»: Карнавал рассказала, как помирилась с Долиной

Певица и блогер Валя Карнавал рассказала, как помирилась с Ларисой Долиной после большого скандала на передаче про звезд разных поколений. Тогда это происшествие наделало много шума: Долина была возмущена, насколько самоуверенной может быть молодежь, не попадающая в ноты и не желающая идти учиться пению.
«Это было обоюдное решение. Мы встретились на шоу, а потом очень долго говорили. Мы смогли познакомиться гораздо ближе, а главное — понять, кто и что имел в виду на самом деле. Поэтому к примирению мы пришли вместе, между нами не осталось никаких обид и недопонимания».
Теперь Карнавал и Долина разрулили ситуацию, остались лишь воспоминания. Валя для себя извлекла уроки и осознала, что такой конфликт с великой артисткой был для нее поучительным.
«Это был довольно болезненный урок. Сильный толчок… словно меня опустили в ледяную воду. Пришло понимание, что нужно пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь», - поведала Карнавал в интервью «ТН Звезды».
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