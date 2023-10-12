«Стол искривился, бедный. Зато талию уменьшила»: Анфиса Чехова в купальнике блеснула своей сочной фигурой, но ее уличили в фотошопе

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Она вела разные проекты, включая передачу для взрослых. Больше миллиона людей следят за ее жизнью. Знаменитость в свои 45 лет не замужем. При этом она активно следит за фигурой. Брюнетка часто худеет, но порой использует фотошоп, чтобы выглядеть на фото идеально. На этот раз звезда выложила кадры с острова Крит.
Чехова призналась, что просто решила похвастаться тем, как отдыхала в Греции. Она красовалась в эффектном купальнике с вышивкой. Телеведущая выбрала фасон с высокой посадкой, который скрывает живот. Она блеснула тонкой талией и округлым бюстом. Анфиса продемонстрировала свою фигуру «песочные часы». Она даже скрестила ножки.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
«Просто остались фотографии с пляжа… Почему бы их просто не выложить?» – заявила звезда.
Поклонники были впечатлены. Однако многие уличили телеведущую в фотошопе и подвергли критике. «А тут видно, что одна грудь больше, другая меньше», «Перестарались с фотошопом, стол искривился бедный.... Зато талию уменьшила», «Ну зачем вы так! В одежде вы толще... к чему такая коррекция? Все же ясно», «Шикарная красотка!» — стали писать подписчики.