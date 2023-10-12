«Стол искривился, бедный. Зато талию уменьшила»: Анфиса Чехова в купальнике блеснула своей сочной фигурой, но ее уличили в фотошопе

Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая решила похвастаться пляжными кадрами. Однако в Сети не поверили, что звезда так выглядит.

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Она вела разные проекты, включая передачу для взрослых. Больше миллиона людей следят за ее жизнью. Знаменитость в свои 45 лет не замужем. При этом она активно следит за фигурой. Брюнетка часто худеет, но порой использует фотошоп, чтобы выглядеть на фото идеально. На этот раз звезда выложила кадры с острова Крит. 

Чехова призналась, что просто решила похвастаться тем, как отдыхала в Греции. Она красовалась в эффектном купальнике с вышивкой. Телеведущая выбрала фасон с высокой посадкой, который скрывает живот. Она блеснула тонкой талией и округлым бюстом. Анфиса продемонстрировала свою фигуру «песочные часы». Она даже скрестила ножки. 

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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды

«Просто остались фотографии с пляжа… Почему бы их просто не выложить?» – заявила звезда.

Поклонники были впечатлены. Однако многие уличили телеведущую в фотошопе и подвергли критике. «А тут видно, что одна грудь больше, другая меньше», «Перестарались с фотошопом, стол искривился бедный.... Зато талию уменьшила», «Ну зачем вы так! В одежде вы толще... к чему такая коррекция? Все же ясно», «Шикарная красотка!» — стали писать подписчики.

 

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