«Стол искривился, бедный. Зато талию уменьшила»: Анфиса Чехова в купальнике блеснула своей сочной фигурой, но ее уличили в фотошопе

Чехова призналась, что просто решила похвастаться тем, как отдыхала в Греции. Она красовалась в эффектном купальнике с вышивкой. Телеведущая выбрала фасон с высокой посадкой, который скрывает живот. Она блеснула тонкой талией и округлым бюстом. Анфиса продемонстрировала свою фигуру «песочные часы». Она даже скрестила ножки.

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