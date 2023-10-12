Анна Семенович в купальнике оголила свои шаровидные «дыньки» на камеру: лишила весь пляж дара речи

На новых кадрах Анна сначала красовалась в платье. Фанаты уже заметили, что она постройнела. А вот 12 октября она решила позагорать в купальнике своего бренда. Блондинка сняла пикантное видео. Она обнажила выдающееся декольте. Грудь артистка продемонстрировала во всей красе. Она была без макияжа и укладки. Семенович сверкнула ложбинкой.

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