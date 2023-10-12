Анна Семенович в купальнике оголила свои шаровидные «дыньки» на камеру: лишила весь пляж дара речи

Анна Семенович уже давно выступает на сцене. Она каждый год выпускает новые песни. Также певица не перестает работать над своей фигурой. Она не раз поясняла, что ее роскошная грудь досталась от мамы. Артистка также не раз корректировала свои формы. В 43 года она не перестает мечтать о семье и детях. А пока звезда устроила себе отпуск в Турции.
На новых кадрах Анна сначала красовалась в платье. Фанаты уже заметили, что она постройнела. А вот 12 октября она решила позагорать в купальнике своего бренда. Блондинка сняла пикантное видео. Она обнажила выдающееся декольте. Грудь артистка продемонстрировала во всей красе. Она была без макияжа и укладки. Семенович сверкнула ложбинкой.
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«Отпуск - это маленькая жизнь! Я очень люблю отдыхать на море именно в октябре, погода просто супер, море теплее, а солнце мягкое», – заявила певица.
Поклонник были сражены тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что ее фигура их лишила дара речи. «Цвет купальника потрясающий, вам так идет этот цвет», «Почему показали только дыньки!», «Ждем горячие фото в купальнике», «Поразила мужчин», «Вот это декольте», — стали писать в Сети.