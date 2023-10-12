Виктория Боня случайно засветила лицо с «лисьими глазками», вернувшись в Москву: народ поражен

Сначала Боня показала лицо только дочке и близким друзьям. Они не скрывали своего удивления. А телеведущая признавалась, что некоторое время у нее не работала одна губа, а также был опухший нос. На днях она вернулась в Москву ради съемок шоу «Злые языки».

Виктория решила пойти на процедуры, чтобы хорошо выглядеть. Она случайно засветила свое лицо в солнцезащитных очках. Освещение в помещении «подсветило» стекла в определенном ракурсе, поэтому все увидели ее «лисьи глазки», как у Беллы Хадид.

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