Виктория Боня случайно засветила лицо с «лисьими глазками», вернувшись в Москву: народ поражен

Виктория Боня стала знаменитой, когда приняла участие в шоу «Дом-2». С тех пор она переехала в Монако, подружилась со многими селебрити и стала частой гостьей на красных дорожках. В этом году она решила преобразиться. Светская львица не только сменила прическу и показала подтянутые формы. Она съездила в Лос-Анджелес, где за огромные деньги сделала пластику лица.
Сначала Боня показала лицо только дочке и близким друзьям. Они не скрывали своего удивления. А телеведущая признавалась, что некоторое время у нее не работала одна губа, а также был опухший нос. На днях она вернулась в Москву ради съемок шоу «Злые языки».
Виктория решила пойти на процедуры, чтобы хорошо выглядеть. Она случайно засветила свое лицо в солнцезащитных очках. Освещение в помещении «подсветило» стекла в определенном ракурсе, поэтому все увидели ее «лисьи глазки», как у Беллы Хадид.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
43-летняя бывшая участница шоу «Звезды в Африке» хотела показать лицо после пластики в специально созданном платном канале. Однако все получилось по-другому. Пока еще отек не ушел полностью, но уже отчетливо заметно, что глаза Бони изменились. Теперь они более узкие и миндалевидные. Поклонники надеются, что результат понравится светской львице. Народ поражен, так как она стала совсем другой.
Напомним, что ранее Виктория пояснила, что ей нужно ждать несколько месяцев пока завершится реабилитация и она увидит окончательный результат преображения.