Севастьянова оголила свои аппетитные округлости фигуры в машине: топик сполз с груди, юбка задралась

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Многие ее знают по шоу «Звезды в Африке», где она похвасталась растяжкой и умением сводить парней с ума. Но после проекта спортсменка вскоре рассталась с бойфрендом, но была одинока всего несколько месяцев. Недавно она объявила о помолвке с новым таинственным избранником. При этом звезда продолжает публиковать смелые фото.
Осенью Каролина подала заявление в ЗАГС в Москве, а потом улетела отдыхать в Дубай. На новом фото она красовалась в дорогостоящем автомобиле. Гимнастка предстала в мини-юбке в горох и топике-бюстье. Она обнажила свои округлости фигуры. Севастьянова с улыбкой показала пышную грудь, с которой спадал наряд. А так как юбка задралась, были видны ее бедра. Кадр, по всей видимости, сделал жених звезды.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Другие отметили, что она сияет от счастья. «Кто же ухватил такую красоту», «Просто неземная», «Ой, все на виду», «Жених вас не ревнует», «Вот это формы», «Ох, очаровательная», «Грудь у вас просто затмевает все», — стали писать в Сети.