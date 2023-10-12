Севастьянова оголила свои аппетитные округлости фигуры в машине: топик сполз с груди, юбка задралась

Осенью Каролина подала заявление в ЗАГС в Москве, а потом улетела отдыхать в Дубай. На новом фото она красовалась в дорогостоящем автомобиле. Гимнастка предстала в мини-юбке в горох и топике-бюстье. Она обнажила свои округлости фигуры. Севастьянова с улыбкой показала пышную грудь, с которой спадал наряд. А так как юбка задралась, были видны ее бедра. Кадр, по всей видимости, сделал жених звезды.

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