Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова показала свою фигуру в белье после липосакции — ангельски хороша

Алена Шишкова не раз участвовала в модных показах. Она также около пяти лет была в отношениях с Тимати и родила ему первенца — дочку Алису. И хоть они расстались, девушка дружит с его мамой Симоной Юнусовой. Порой Алиса большую часть времени проводит с бабушкой.
А вот Шишкова так не построила личную жизнь. Недавно она даже призналась, что долгое время лечилась от пищевого поведения. Об этом даже не подозревали хейтеры, которые критиковали ее худобу.
Ей удалось поправиться до 60 кг с помощью специалистов. Однако недавно она обратилась к пластическому хирургу Самиру Седышеву, чтобы удалить жир, который отложился в ненужных местах. Оказалось, что многие люди, страдающие пищевым расстройством, сталкиваются с такой проблемой.
Жир был распределено неравномерно. Он отложился на спине в области холки, в подбородке и в руках. После операции Алена восстанавливалась пять месяцев. На этот раз она похвасталась результатом. На новом фото блондинка красовалась в белье, демонстрируя идеальные изгибы фигуры.
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Алена Шишкова. Фото: соцсети звезды
Плоский живот, красивые бедра и пышный бюст сразили народ, который привык видеть ее худобу. Шишкова получила массу комплиментов. «Приятно посмотреть», «Аленка времен 2016 вернулась! Вау, все идеально», «Красавица со всех, со всех сторон», «Фигура огонь», «Тут нет слов! Молодец», «На такое сложно решится! Но очень впечатляющий результат», — стали писать в Сети.