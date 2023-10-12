Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова показала свою фигуру в белье после липосакции — ангельски хороша

Алена Шишкова не раз участвовала в модных показах. Она также около пяти лет была в отношениях с Тимати и родила ему первенца — дочку Алису. И хоть они расстались, девушка дружит с его мамой Симоной Юнусовой. Порой Алиса большую часть времени проводит с бабушкой.

А вот Шишкова так не построила личную жизнь. Недавно она даже призналась, что долгое время лечилась от пищевого поведения. Об этом даже не подозревали хейтеры, которые критиковали ее худобу.