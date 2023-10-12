Клава Кока в платье с пикантными вырезами блеснула своими округлыми «буграми страсти» на глазах парней

На днях Клава приехала в Турцию. Там она выступила на публике. Певица решила облачиться в платье розового цвета с пикантными разрезами. Она обнажила не только животик, но и округлую грудь. Блондинка красовалась перед парнями из своей танцевальной команды. Кока сделала откровенный кадр, задрав подол своего наряда у зеркала.

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