Клава Кока в платье с пикантными вырезами блеснула своими округлыми «буграми страсти» на глазах парней

Клава Кока уже много лет выступает на публике. Она стала популярной исполнительницей не сразу, хоть и принимала участие в разных телевизионных шоу. А теперь с блондинкой многие хотят записать песню. Она регулярно гастролирует. Примечательно, что не так давно у нее появился бойфренд Александр Поверин. Но это не изменило ее гардероб. Звезда продолжает щеголять в смелых нарядах.
На днях Клава приехала в Турцию. Там она выступила на публике. Певица решила облачиться в платье розового цвета с пикантными разрезами. Она обнажила не только животик, но и округлую грудь. Блондинка красовалась перед парнями из своей танцевальной команды. Кока сделала откровенный кадр, задрав подол своего наряда у зеркала.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие были впечатлены фигурой знаменитости. А накануне она опровергла слухи о беременности. Артистка пояснила, что просто поправилась. «Ох, какая вы Барби», «Просто красотка», «Выглядите очень соблазнительное», «До чего аппетитное декольте», «Ну и как это переживает Саша?», «Все взгляды парней устремлены на вас», — стали писать в Сети.