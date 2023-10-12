«Свое обещание он выполнял на протяжении многих лет»: Михальчик раскрыла подробности связи с Шульгиным

Юлия Михальчик на днях привлекла к себе внимание. Она перестала скрывать вторую беременность. В скором времени певица снова станет мамой. А вот кто отец ее будущего ребенка, пока не известно. Ходят слухи, что это 43-летний бизнесмен, но его имя остается тайной. Но артистка объявила, что они уже узаконили отношения. А поклонники вспомнили, что у нее был роман с бывшим мужем Валерии — продюсером Александром Шульгиным.
Он даже на концерте сделал ей предложение руки и сердца. Однако потом сказка закончилась. Что случилось после окончания «Фабрики звезд», где все закрутилось, оставалось скрыто от общественности.
В новом интервью Михальчик затронула свою личную жизнь. Она рассказала, что ее связывало с Шульгиным раньше и общаются ли они спустя столько лет. Певица дала понять, что после проекта все продолжилось, но недолго.
«Это было предложение не руки и сердца, а руки по жизни. Он пояснил всем, что это обещание помочь мне по жизни. И свое обещание он выполнял на протяжении многих лет и даже после проекта, когда мы с ним не сотрудничали уже.
Он давал мне очень дельные советы по поводу того, что и как надо делать, по поводу конкурсов, в которых я принимала участие. Что петь, в чем выходить? И так далее. С тех пор мы поздравляем друг друга с днями рождения. Конечно, наше общение уже все реже и реже, поскольку, как я понимаю, он вообще не находится в Москве и много путешествует», — поделилась артистка.
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Юлия Михальчик. Фото: соцсети звезды
Также Юлия отметила, что благодарна Шульгину за все, особенно за знания, которые он ей дал во время проекта, а также за то, что до сих пор она исполняет песни, которые были им написаны. Продюсер подарил ей репертуар, пишет «МК».
По словам певицы, две недели она еще плотно общалась с Александром после «Фабрики звезд». После этого она осознала, что дальше ей будет тяжело, многое ей просто не нравилось и искать компромиссы ей не хотелось.
«Тогда в 19 лет это было в стиле: нет, не могу, не хочу. Просто я всецело — мыслями и делом — должна была окунуться в работу. И такие желания продюсера вполне объяснимы. Но тогда я не готова была это понять. Все наши взаимоотношения закончились, не начавшись», — добавила звезда.