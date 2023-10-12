«Свое обещание он выполнял на протяжении многих лет»: Михальчик раскрыла подробности связи с Шульгиным

Юлия Михальчик на днях привлекла к себе внимание. Она перестала скрывать вторую беременность. В скором времени певица снова станет мамой. А вот кто отец ее будущего ребенка, пока не известно. Ходят слухи, что это 43-летний бизнесмен, но его имя остается тайной. Но артистка объявила, что они уже узаконили отношения. А поклонники вспомнили, что у нее был роман с бывшим мужем Валерии — продюсером Александром Шульгиным.

Он даже на концерте сделал ей предложение руки и сердца. Однако потом сказка закончилась. Что случилось после окончания «Фабрики звезд», где все закрутилось, оставалось скрыто от общественности.