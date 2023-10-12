«Так выглядит счастье»: Агата Муцениеце вместе с детьми Прилучного отдохнула в бане в Сочи

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в фильмах и сериалах. Примечательно, что восемь лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они со скандалом развелись. Звезда сериала «Мажор» выгнал жену с детьми из дома, устроив дебош в нетрезвом состоянии.

Спустя время они наладили общение. Однако в 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. У него с новой избранницей родился сын Микаэль. Примечательно, что после этого у артистки возникли проблемы, так как Павел с ней не общается и порой даже устраивает «подставы», когда дети гостят у него.