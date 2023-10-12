«Так выглядит счастье»: Агата Муцениеце вместе с детьми Прилучного отдохнула в бане в Сочи

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в фильмах и сериалах. Примечательно, что восемь лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они со скандалом развелись. Звезда сериала «Мажор» выгнал жену с детьми из дома, устроив дебош в нетрезвом состоянии.
Спустя время они наладили общение. Однако в 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. У него с новой избранницей родился сын Микаэль. Примечательно, что после этого у артистки возникли проблемы, так как Павел с ней не общается и порой даже устраивает «подставы», когда дети гостят у него.
Летом сын Тимофей и дочка Мия полтора месяца были с отцом. Муцениеце признавалась, что у них почти не было сотовой связи в это время. А недавно актриса приехала на съемки в Сочи. Она решила привезти с собой наследников.
А 12 октября они поехали в баню, которая находится в горах. Тогда Агата не только танцевала с детьми, снимала видеоролики, но и искупалась в бассейне. Тимофей первый опробовал водичку, а за ним последовала сестра.
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«Ну что же это такое! Да, хочешь, залезай! Естественно, дети первым делом пошли в бассейн! Ну я не знаю, ребята, если не так выглядит рай, то как?» — заявила Агата.
А после парилки она понежилась на качелях. К ней сразу прибежали дети и пристроились рядом. Она назвала их жуками, так как сын и дочка не дали ей погрузится в свои мысли.
«Так выглядит счастье», — заверила актриса.
Вечером они устроили прогулку. Муцениеце восхищалась красотами природы.