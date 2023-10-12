Валя Карнавал предстала топлес, обнажив своими прелести: трусики-шорты впились в мощные бедра

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в России. Блогерша снимает видеоролики и выпускает песни. Армия ее поклонников только растет. Примечательно, что она часто носит смелые наряды. После расставания с женихом Сашей Стоуном она похудела. Теперь звезда все чаще делится пикантными кадрами.
На этот раз Валя приняла участие в смелой фотосессии. Она сменила несколько образов. Один из кадров оказался откровенным. Блогерша в трусиках-шортах решила позировать топлес. Она обнажила свои мощные бедра. При этом Карнавал захотела прикрыть грудь, держа в руках шарфик с надписью: «Поцелуй меня».
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие были впечатлены ее смелостью. «Богиня красоты», «Фигура выглядит странно», «Какие сочные формы», «Вот это мамасита», «Какой горячий вид», «Ой, прям так», «Какая шалунья», «Просто нет слов! Потрясающие формы», — стали писать подписчики.