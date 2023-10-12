Валя Карнавал предстала топлес, обнажив своими прелести: трусики-шорты впились в мощные бедра

На этот раз Валя приняла участие в смелой фотосессии. Она сменила несколько образов. Один из кадров оказался откровенным. Блогерша в трусиках-шортах решила позировать топлес. Она обнажила свои мощные бедра. При этом Карнавал захотела прикрыть грудь, держа в руках шарфик с надписью: «Поцелуй меня».

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