«На щеках две дыры. У меня была истерика»: актриса Ольга Спиркина рассказала, как пережила неудачную подтяжку лица

Ольга Спиркина много лет снимается в кино. Она стала известной персоной еще в начале 2000-х годов. Тогда актриса также снялась в сериале «Обреченная стать звездой», где у нее была одна из главных ролей. Тогда блондинке было чуть больше сорока лет. Она впервые захотела продлить себе молодость, хоть этого и не требовалось. Звезда обратилась в клинику в центре Москвы.
В беседе с Аленой Жигаловой она рассказала, что имела контракт, по которому не имела права ничего делать со своей внешностью. За это была даже предусмотрена неустойка.
«Я подумала, что можно что-то легкое, нити. Называется малоинвазивная хирургия», — пояснила артистка.
Лишь позже Спиркина узнала, что у той клиники даже не было лицензии на проведение таких процедур. Врач все сделала быстро. Она заметила эффект сразу: кожа стала гиперподтянутой. Однако врач ее предупредила, что «все осядет и опустится», но даже спустя две недели ничего не поменялось.
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Ольга Спиркина. Фото: кадр из «Алена, блин! ДОК»
Тогда Ольга уже поняла, что все пошло как-то не так. У нее заканчивался отпуск, но в таком виде она просто не могла приступить к съемкам. Актриса решила пойти к своему косметологу, которая работала в той же клинике, так как врач на тот момент взял отпуск на две недели.
Ей вкололи препарат, о котором тогда кинозвезда ничего не знала. А когда Спиркина все же увиделась с врачом, то ей сообщили, что ничего колоть не нужно было, так как следовало просто подрезать нити.
«Подсекает, опускает. И на щеках у меня, на самых видных местах, две дыры, прям провалы. Я говорю: «А что мне теперь с этими дырками делать?» Они появились из-за дипроспана, который съедает жировую клетчатку.
Я начала скандалить и требовать вернуть деньги, потому что они мне нужны даже на за моральный вред, а для того, чтобы что-то делать с лицом. В итоге мы договорились на 10 тысяч долларов, но потратила я больше потом», — пояснила артистка в YouTube-шоу «Алена, блин! ДОК».
После этого Ольгу не стали заставлять на работе платить неустойку. Но после этой неудачной процедуры ее приходилось снимать сзади. По словам артистки, на правой щеке у нее до сих пор есть неровность, поэтому она считает своей лучшей стороной левую часть лица.