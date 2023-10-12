«На щеках две дыры. У меня была истерика»: актриса Ольга Спиркина рассказала, как пережила неудачную подтяжку лица

Ольга Спиркина. Фото: кадр из «Алена, блин! ДОК»

Кинозвезда не подозревала, что все обернется так плачевно. Актриса потратила крупную сумму на восстановление лица, но некоторые следы до сих пор сохранились.

Ольга Спиркина много лет снимается в кино. Она стала известной персоной еще в начале 2000-х годов. Тогда актриса также снялась в сериале «Обреченная стать звездой», где у нее была одна из главных ролей. Тогда блондинке было чуть больше сорока лет. Она впервые захотела продлить себе молодость, хоть этого и не требовалось. Звезда обратилась в клинику в центре Москвы. 

В беседе с Аленой Жигаловой она рассказала, что  имела контракт, по которому не имела права ничего делать со своей внешностью. За это была даже предусмотрена неустойка.

«Я подумала, что можно что-то легкое, нити. Называется малоинвазивная хирургия», — пояснила артистка.

Лишь позже Спиркина узнала, что у той клиники даже не было лицензии на проведение таких процедур. Врач все сделала быстро. Она заметила эффект сразу: кожа стала гиперподтянутой. Однако врач ее предупредила, что «все осядет и опустится», но даже спустя две недели ничего не поменялось.

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Ольга Спиркина. Фото: кадр из «Алена, блин! ДОК»

Тогда Ольга уже поняла, что все пошло как-то не так. У нее заканчивался отпуск, но в таком виде она просто не могла приступить к съемкам. Актриса решила пойти к своему косметологу, которая работала в той же клинике, так как врач на тот момент взял отпуск на две недели.

Ей вкололи препарат, о котором тогда кинозвезда ничего не знала. А когда Спиркина все же увиделась с врачом, то ей сообщили, что ничего колоть не нужно было, так как следовало просто подрезать нити.

«Подсекает, опускает. И на щеках у меня, на самых видных местах, две дыры, прям провалы. Я говорю: «А что мне теперь с этими дырками делать?» Они появились из-за дипроспана, который съедает жировую клетчатку.

Я начала скандалить и требовать вернуть деньги, потому что они мне нужны даже на за моральный вред, а для того, чтобы что-то делать с лицом. В итоге мы договорились на 10 тысяч долларов, но потратила я больше потом», — пояснила артистка в YouTube-шоу «Алена, блин! ДОК».

После этого Ольгу не стали заставлять на работе платить неустойку. Но после этой неудачной процедуры ее приходилось снимать сзади. По словам артистки, на правой щеке у нее до сих пор есть неровность, поэтому она считает своей лучшей стороной левую часть лица. 

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