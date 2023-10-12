«На щеках две дыры. У меня была истерика»: актриса Ольга Спиркина рассказала, как пережила неудачную подтяжку лица

Тогда Ольга уже поняла, что все пошло как-то не так. У нее заканчивался отпуск, но в таком виде она просто не могла приступить к съемкам. Актриса решила пойти к своему косметологу, которая работала в той же клинике, так как врач на тот момент взял отпуск на две недели.

Ей вкололи препарат, о котором тогда кинозвезда ничего не знала. А когда Спиркина все же увиделась с врачом, то ей сообщили, что ничего колоть не нужно было, так как следовало просто подрезать нити.

«Подсекает, опускает. И на щеках у меня, на самых видных местах, две дыры, прям провалы. Я говорю: «А что мне теперь с этими дырками делать?» Они появились из-за дипроспана, который съедает жировую клетчатку. Я начала скандалить и требовать вернуть деньги, потому что они мне нужны даже на за моральный вред, а для того, чтобы что-то делать с лицом. В итоге мы договорились на 10 тысяч долларов, но потратила я больше потом», — пояснила артистка в YouTube-шоу «Алена, блин! ДОК».

После этого Ольгу не стали заставлять на работе платить неустойку. Но после этой неудачной процедуры ее приходилось снимать сзади. По словам артистки, на правой щеке у нее до сих пор есть неровность, поэтому она считает своей лучшей стороной левую часть лица.