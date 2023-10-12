Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно снимается в новых проектах. Блондинка в этом году снялась в шоу «Выжить в Дубае». Она восхищала мужчин своей фигурой. Сама артистка признавалась, что тогда поправилась, но смогла позже похудеть. Она активно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. На днях звезда решила показать, как выглядит в 40 лет.
На этот раз Рудова решила заснять себя дома. Она облачилась в топик и джинсовые мини-шорты. Блондинка стала красоваться перед камерой. Она обнажила свой рельефный пресс. Актриса придерживала шорты, которые спадали с ее упругих бедер. Также она блеснула своей грудью без пуш-ап.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Рудова. Многие ее осыпали комплиментами. «Ох, вот это фигурка», «До чего шикарная», «Как же много над собой работаете», «Пресс просто всем на зависть», «Любуемся это красоткой», «А как вы этого добились? Мечта, а не фигура», — стали писать подписчики.