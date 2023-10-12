«Это больно»: Юлия Гаврилина расплакалась, заговорив об изменах Дани Милохина

Юлия Гаврилина уже успела стать популярной. Она блогер и певица. В 2020 году артистка успела попасть в список самых высокооплачиваемых тиктокеров по данным Forbes. Она также участвовала в шоу «Звезды в Африке». В 21 год Юлия свободна, но она одно время встречалась с Даней Милохиным, а потом не раз плакала из-за него.
Этой осенью Милохин приезжал в Россию. Он признавался, что соскучился по друзьям. Также блогер заверял, что хотел доказать Гаврилиной серьезность своих чувств. В Дубае он никак не мог заниматься своими делами, так как его мысли постоянно были заняты девушкой. Но на родине Даня не задержался и вскоре снова покинул страну.
А на днях Юлия стала героиней нового эпизода шоу «Сессии» в VK.com. Вместе с Дмитрием Дибровым она погрузится в воспоминания о детстве, недавних отношениях и травмах, которые за ними последовали. В какой-то момент артистка расплакалась.
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Юлия Гаврилина. Фото: кадр из шоу «Сессия»
Когда Дибров заговорил про Милохина, ей стало не по себе. Она призналась, что не готова говорить о человеке, который был ей очень близок, но предал.
«Тяжело быть с хорошей самооценкой и любить себя, когда тебя предает самый близкий человек. Когда тебе изменяют — это больно. Ты перестаешь чувствовать себя сексуальной, интересной, той самой девушкой, которая заслуживает любви, ласки и заботы», — поделилась Гаврилина.
Она рассказала, что долгое время пребывала в удручающем состоянии. Ей было тяжело ходить на мероприятия и отрабатывать съемки.
«Было ощущение, что тебя никто в этом мире не понимает», — добавила она.
Также Юлия не стала утаивать, что к трудностям в личной жизни прибавилось еще одно горе: у нее умер кот. Это только сильнее вогнало ее в подавленное состояние.