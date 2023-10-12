«Это больно»: Юлия Гаврилина расплакалась, заговорив об изменах Дани Милохина

Этой осенью Милохин приезжал в Россию. Он признавался, что соскучился по друзьям. Также блогер заверял, что хотел доказать Гаврилиной серьезность своих чувств. В Дубае он никак не мог заниматься своими делами, так как его мысли постоянно были заняты девушкой. Но на родине Даня не задержался и вскоре снова покинул страну.

А на днях Юлия стала героиней нового эпизода шоу «Сессии» в VK.com. Вместе с Дмитрием Дибровым она погрузится в воспоминания о детстве, недавних отношениях и травмах, которые за ними последовали. В какой-то момент артистка расплакалась.

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