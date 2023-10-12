«Как вам наши рижские пальмы?»: Максим Галкин* отреагировал на слухи, что уехал в Латвию (видео)

Максим Галкин* продолжает строить карьеру. В последние два года он активно гастролирует по миру. При этом вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри юморист переехал в Израиль. Этой осенью он сделал паузу в своей концертной деятельности, а на днях показал, как двойняшки сидят в бомбоубежище из-за событий, которые произошли в стране. Но появились слухи, что якобы артист уехал в Латвию.
12 октября Максим* с утра вышел на связь из сада и сообщил, что его страницу в одной из запрещенных в России соцсетей хотели взломать. А потом он заснял, как в Интернете блогер рассказывает, что юморист якобы уехал в Латвию. Муж Примадонны сделал удивленные лицо и показал пальцы, а также дом позади себя, в котором с семьей живет в Кесарии.
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«Как вам наши рижские пальмы? Вот погода нынче в Риге (показал солнце в небе). Риге привет! Нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии будут, я не сомневаюсь, летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах», — поделился Галкин*.
Напомним, что Пугачева вышла на пенсию и уже почти не выступает. Большую часть времени она посвящает воспитанию детей. А вот муж Примадонны зарабатывает, чтобы обеспечивать семью.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.