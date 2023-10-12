«Без фильтров и фотошопа»: Клава Кока в бикини обнажила свои сочные выпуклости фигуры на фоне слухов о беременности

Сама Клава не раз говорила, что хочет детей. Но на днях она честно сообщила, что поправилась за время отпуска. А 11 октября певица выступила в Кемере. Во время поездки в Турцию она также нашла время для отдыха. На новом фото блондинка красовалась в сером мини-бикини. Кока предпочла оголить сочные формы и показать округлые бедра. А вот животик у нее лишь слегка выпирает.

«Вот вам фото со вчера без фильтров и фотошопа. Хватит писать, что я беременна», – заявила звезда.

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