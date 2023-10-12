«Без фильтров и фотошопа»: Клава Кока в бикини обнажила свои сочные выпуклости фигуры на фоне слухов о беременности

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и участвует в развлекательных передачах. Популярность певицы только растет, поэтому ей было сложно найти вторую половинку. Однако недавно она стала строить отношения с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. А потом появились слухи, что звезда беременна.
Сама Клава не раз говорила, что хочет детей. Но на днях она честно сообщила, что поправилась за время отпуска. А 11 октября певица выступила в Кемере. Во время поездки в Турцию она также нашла время для отдыха. На новом фото блондинка красовалась в сером мини-бикини. Кока предпочла оголить сочные формы и показать округлые бедра. А вот животик у нее лишь слегка выпирает.
«Вот вам фото со вчера без фильтров и фотошопа. Хватит писать, что я беременна», – заявила звезда.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Клава выглядит более соблазнительно, так как поправилась. «Ну прям мамасита», «Сочный вид», «Ой, какой идеальный женский животик», «Вот как надо выглядеть», «Есть за что подержаться», «Как же повезло Саше», «Просто слов нет», «Ну а скоро может будешь беременной», — стали писать в Сети.