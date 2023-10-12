Надежда Бабкина рассказала о своей личной жизни: с молодыми интереснее

В начале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Надежда Бабкина рассталась со своим молодым избранником Евгением Гором. С которым ее связывал 20-летний роман. Однако уже в марте мужчину заметили на дне рождения артистки.

Гор исполнил красивую песню, а в ответ на трогательное выступление Бабкина назвала мужчину своим любимым. В общем, все выглядело так, словно не было никакого разрыва.

Напомним, Надежде Георгиевне в этом году исполнилось 73 года. Она старше Евгения более чем на 30 лет. Однако певицу такая разница в возрасте никогда не волновала. Бабкина признавалась, что строить отношения с ровесниками ей просто неинтересно. С молодыми людьми, напротив, она испытывает радость и легкость от общения.

Пара не спешила комментировать слухи о своем расставании. Несколько месяцев Бабкина хранила молчание по этому вопросу. Но не так давно артистка решила все-таки прояснить ситуацию. В одном из последних интервью она заявила, что по-прежнему состоит в отношениях с Евгением.

«На каждый роток не накинешь платок. Если говорят, значит, я им интересна. И не только я, а моя жизнь. Я думаю, что все звезды, которых постоянно теребунькали, уехали. Осталась я, поэтому и показывают пальцем», — объяснила Надежда Георгиевна.

Кроме этого, певица отметила, что восхищается своим избранником. Она буквально завалила его комплиментами. Артистка назвала Гора искренним, честным, образованным и деятельным парнем. Просто хорошим человеком и настоящим мужчиной.

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Источник: vokrug.tv