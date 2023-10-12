Как Кейт Миддлтон влияет на людей: секреты принцессы раскрыл советник

Секретные коммуникационные трюки Кейт Миддлтон раскрыл широкой публике ее советник, профессор Питер Форанги.

Ведь многим известно, что принцесса Уэльская умеет договариваться, а также выстраивать общение так, что редко остается в проигрыше.

И никто никогда не говорил, что беседа с Кейт Миддлтон хоть когда-либо вызывала негативные эмоции. Обычно люди от нее в полном восторге.

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Питер Форанги рассказал, что во время беседы Кейт Миддлтон внимательно изучает собеседника и из его внешнего облика делает важные выводы. Однажды на одном из приемов какой-то мальчик полюбопытствовал, за какую футбольную команду болеет принцесса. Она сразу ответила: «Челси».

Малыш был очень доволен. Советник Кейт Миддлтон считает, что жена принца Уильяма ответила так по одной причине — в одежде мальчика были цвета команды «Челси».

Форанги также вспомнил, как вела себя Миддлтон во время проведения кампании Shaping Us, посвященной психическому здоровью маленьких детей.

«Мне казалось, что из всех руководителей, занимавшихся проектом в то время, принцесса была единственной, кто разбирался в психологии», — заявил он.

Задолго до начала проекта принцесса связалась с 8 экспертами для консультации и досконально изучила вопрос.

Источник: Hello!