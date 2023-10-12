Что отсуживает у Бондарчука бывшая жена: дом на Рублевке и квартиры за сотни миллионов

Федор Бондарчук расстался с первой женой Светланой еще в 2016 году. Пара тогда опубликовала одинаковые тексты в соцсетях и разошлась тихо-мирно.

Никому доподлинно неизвестно, на каких условиях расстались знаменитости, но Светлана как-то обмолвилась, что режиссер обеспечивает и ее, и их двух общих детей тоже. Если ей хочется излишеств, она работает.

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Единственное, о чем сокрушалась бывшая жена Бондарчука, так это о доме на Рублевке. Ведь сейчас ей приходится «ютиться» в квартире на Патриках, да еще снимать жилье рядом для своих нарядов и обуви.

«Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах...» — сказала Светлана Бондарчук в одном из интервью «Татлеру».

Речь идет о двухэтажном особняке на участке более 30 соток. Рыночная цена на подобные объекты в этих местах — от 400–450 млн рублей.