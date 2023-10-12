Что отсуживает у Бондарчука бывшая жена: дом на Рублевке и квартиры за сотни миллионов

Федор Бондарчук расстался с первой женой Светланой еще в 2016 году. Пара тогда опубликовала одинаковые тексты в соцсетях и разошлась тихо-мирно.
Никому доподлинно неизвестно, на каких условиях расстались знаменитости, но Светлана как-то обмолвилась, что режиссер обеспечивает и ее, и их двух общих детей тоже. Если ей хочется излишеств, она работает.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Единственное, о чем сокрушалась бывшая жена Бондарчука, так это о доме на Рублевке. Ведь сейчас ей приходится «ютиться» в квартире на Патриках, да еще снимать жилье рядом для своих нарядов и обуви.
«Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах...» — сказала Светлана Бондарчук в одном из интервью «Татлеру».
Речь идет о двухэтажном особняке на участке более 30 соток. Рыночная цена на подобные объекты в этих местах — от 400–450 млн рублей.
Квартира, о которой говорила Светлана, находится в доме в Ермолаевском переулке у Патриарших прудов. (Ее цена — не менее 300 млн рублей.)
Как пишет КП, у них есть информация, что в то же время основной московской квартирой супругов Бондарчук было жилье на Мосфильмовской улице. (Площадь и примерная стоимость неизвестны.)
Так вот спустя несколько лет Светлана Бондарчук подала в суд на раздел имущества. По данным издания, активы составляют не менее 700 миллионов рублей.
5 октября Симоновский суд Москвы вернул Светлане ее иск с формулировкой: «В связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора». Однако адвокат Сергей Жорин уверен, что светская львица обратится в ведомство повторно, когда выполнит условие закона.