«Сказала ему, что он дрянь»: Кудрявцева раскрыла, за что ополчилась на Лазарева

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что экс-бойфренд Сергей Лазарев неприятно удивил ее во время съемок передачи. Пара после расставания сохранила дружеские отношения, и Кудрявцева считала себя едва ли не самым близким для Лазарева человеком. Однако, он скрыл от нее факт рождения дочери.

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Лазарев воспитывает 9-летнего сына Никиту и 5-летнюю дочку Анечку. Про рождение второго ребенка он рассказал как раз в шоу «Секрет на миллион», чем поставил свою подругу в неловкое положение – она, как оказалось, не знала об этом и спустила собак на бывшего.