«Это дорогостоящие игрушки»: Костомаров продал имущество ради протеза руки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к протезированию кистей рук. Ему будет установлена современная бионическая замена правой руки. Ради этого фигурист пошел на серьезные жертвы. Он расстался со своим железным конем.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», - рассказал Костомаров сайту Rsport.ria.

Фигурист имеет право на компенсацию от государства, но процесс ее получения оказался довольно сложным и длительным. Семья приняла решение продать движимое имущество, а также взять кредит.

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