Куда только муж смотрит: Фахрийе Эвджен максимально оголила декольте - без белья вышла в свет

Турецкая кинозвезда Фахрийе Эвджен счастлива в браке с актером Бураком Озчивитом уже много лет. Они воспитывают двоих сыновей, младший из которых родился в начале этого года. Мамочка успешно совмещает воспитание наследников и карьеру, а еще и выглядит при этом прекрасно и регулярно выходит в свет.

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На этот раз Эвджен нарядилась в total black look, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. При этом, красавица без стеснения максимально оголила верх.