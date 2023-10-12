От отца скрывается: вот почему младший внук Пугачевой покинул Россию

Вся семья Аллы Пугачевой последовала в 2022 году ее примеру и покинула Россию. Внуки Примадонны Никита Пресняков и Дени Байсаров сделали это по осени. Если старший сразу объявился в Нью-Йорке, у мамы Кристины Орбакайте под боком, то местонахождение младшего, Дени Байсарова, до сих пор точно неизвестно.

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В России Дени в этом году ни разу не появился. Зато летом объявился в Европе – с мамой и отчимом отдыхал в Италии и Париже. А теперь стало известно, почему скрывается Байсаров и даже в соцсетях не появляется, в отличие от старшего брата.

Как сообщает сайта 7days, Байсаров скрывается от своего знаменитого отца-бизнесмена. Чеченец по национальности, Руслан Байсаров обеспечил Дени в 16 лет военную подготовку в кадетском корпусе в Центорое. Но после событий 2022 года внук Пугачевой передумал защищать Родину и уехал, и теперь его отношения с отцом крайне напряженные.