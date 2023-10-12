«Пугачева навсегда номер один»: Кушанашвили спустил Гагарину с небес на землю

На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса сограждан, выявив в результате лучшую певицу. Оказалось, что первое место среди исполнительниц досталось Полине Гагариной. Однако, светский обозреватель Отар Кушанашвили не согласился с приведенными результатами.

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Кушанашвили возмутился, что в списке для голосования не оказалось Аллы Пугачевой. Журналист убежден, что именно сбежавшая Примадонна должна быть первой.

«Поразительный момент — в списке нет Аллы Борисовны, она же без малого иноагент. Но мы-то понимаем, что она была и есть певица номер один. Милая Полина, Пугачева навсегда номер один!» — обратился у себя в программе «Каково?» к Гагариной обозреватель.

Пугачева, напомним, эмигрировала в Израиль, а карьеру завершила несколько лет назад, посвятив себя воспитанию детей от суррогатной матери.