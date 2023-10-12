Перенесший инфаркт Игорь Николаев впервые заговорил про самочувствие после операции: «Благодарю великого хирурга»

63-летний композитор Игорь Николаев впервые заговорил о своем состоянии после перенесенного в сентябре инфаркта миокарда и последовавшей за ним операции на сердце. Артисту в кардиологической больнице им. Е. И. Чазова провели коронарное шунтирование. Сейчас он уже дома и преисполнен благодарности, которую поспешил выразить, как только пришел в себя.

«Я благодарю каждого из вас, и моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших мне слова поддержки! Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала! Благодарю прекрасный профессиональный коллектив НМИЦК им. Е. И. Чазова и лично великого хирурга Р. С. Акчурина за блестящую работу и сердечное отношение! Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь», - написал исполнитель в соцсетях.

Более того, Николаев собирается в конце октября на сцену. Он анонсировал свое выступление в этом же обращении.

На днях стало известно, что инфаркт перенес лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Он, в отличие от Николаева, теперь не торопится на сцену.

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