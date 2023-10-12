Вышла из запоя: звезда сериала «Счастливы вместе» Захарова привела себя в порядок ради работы

Актриса Юлия Захарова взяла себя в руки и вышла из запоя ради работы. Звезда сериала «Счастливы вместе» появилась на сцене комедии «Любовнички» впервые после своего скандального появления на публике.

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Как сообщает kp.ru, Захарову не узнать – привела себя в порядок, ее не узнать. Из растрепанной выпивохи, коей она предстала перед всеми, включая журналистов, на похоронах актера Вячеслава Гришечкина, она превратилась в свежую и ухоженную женщину.

Напомним, Захарову не взяли в продолжение ситкома «Счастливы вместе», где она когда-то играла стерву Лену Полено, полюбившуюся миллионам телезрителей. Когда проблемы актрисы с алкоголем всплыли наружу, да еще и так наглядно, многим стало понятно, почему она не появится в истории про Гену Букина.