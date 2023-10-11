«Если я увижу, что кто-то сидит в телефоне!»: Кудрявцева показала, как пятилетняя дочка эмоционально играет в учительницу

На этот раз Лера поделилась умилительными кадрами. Пока она была на работе, дома наследница решила сыграть в учительницу. Няня стала ее ученицей. Мария с деловым видом вытирала тряпочкой дочку. Она эмоционально дала указания.

«Анатомия! Вам нужно это! Сейчас надо встать и рассказать, что, где находится. Начнем! И если я хоть увижу, что кто-то сидит в телефоне или болтает, я вам скажу кое-то. По-секрету, если вам будет сложно, то просто скажите! Я вам могу помочь!» – сказала дочка звезды.

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