«Если я увижу, что кто-то сидит в телефоне!»: Кудрявцева показала, как пятилетняя дочка эмоционально играет в учительницу

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи на телевидении. Блондинка успешно совмещает карьеру и материнство. Она с мужем Игорем Макаровым растит дочку Марию. Рожать после 45 лет для нее было сложно, но теперь ребенок стал для нее главной отрадой. Недавно девочке исполнилось пять лет.
На этот раз Лера поделилась умилительными кадрами. Пока она была на работе, дома наследница решила сыграть в учительницу. Няня стала ее ученицей. Мария с деловым видом вытирала тряпочкой дочку. Она эмоционально дала указания.
«Анатомия! Вам нужно это! Сейчас надо встать и рассказать, что, где находится. Начнем! И если я хоть увижу, что кто-то сидит в телефоне или болтает, я вам скажу кое-то. По-секрету, если вам будет сложно, то просто скажите! Я вам могу помочь!» – сказала дочка звезды.
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Поклонники отметили, что у девочки есть актерский талант. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая она классная», «Вот это учительница!», «Интересно, кого она так копирует», «Просто актриса растет», «Как круто она справляется с речью», — стали писать в Сети. Напомним, что на днях Лера устроила для дочке первую фотосессию. Ей впервые накрутили локоны и сделали легкий макияж.