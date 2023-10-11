Беременная Юлия Михальчик тайно вышла замуж

Поклонники гадают, кто является отцом ребенка. Появились слухи, что якобы ее избранником стал 43-летний бизнесмен, достаточно влиятельный и солидный, чтобы покорить сердце капризной знаменитости. Имя его никто не знает, то свадьбу они уже сыграли. Об этом Михальчик сама объявила в беседе с прессой.

«Счастье любит тишину. Я жду ребенка. Я вышла замуж. Благодарю всех за поздравления и теплые слова. Пусть личное остается личным, для меня это очень важно», — заявила она, пишет Hello.

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