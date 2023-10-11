Беременная Юлия Михальчик тайно вышла замуж

Юлия Михальчик уже давно стала известной исполнительницей. К ней пришла слава после выхода шоу «Фабрики звезд». А вот личную жизнь артистка скрывала. Ей не везло в любви, но накануне стало известно, что она ждет второго ребенка. Певица находится уже на седьмом месяце беременности. При этом она продолжает давать концерты. Лишь перед Новым годом звезда намерена уйти в декретный отпуск.
Поклонники гадают, кто является отцом ребенка. Появились слухи, что якобы ее избранником стал 43-летний бизнесмен, достаточно влиятельный и солидный, чтобы покорить сердце капризной знаменитости. Имя его никто не знает, то свадьбу они уже сыграли. Об этом Михальчик сама объявила в беседе с прессой.
«Счастье любит тишину. Я жду ребенка. Я вышла замуж. Благодарю всех за поздравления и теплые слова. Пусть личное остается личным, для меня это очень важно», — заявила она, пишет Hello.
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Юлия Михальчик. Фото: соцсети звезды
Напомним, у певицы есть 10-летний сын Александр от первого брака с бизнесменом Владимиром Гоевым. В какой-то момент Юлия узнала, что муж изменяет ей. Пара разошлась. Сейчас об этом союзе она предпочитает не говорить.
Также артистка обожглась, когда у нее вспыхнул роман с продюсером Александром Шульгиным во времена «Фабрики звезд». Он даже делал ей предложение на публике. Но потом продюсер отрекся от своих слов, заявив, что это было «предложение о сотрудничестве», дескать, люди и Юлия его неправильно поняли.