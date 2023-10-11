Валя Карнавал в алом платье обнажила упругие «дыньки» без лифчика: соблазнительное декольте взбудоражило народ

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики для соцсетей и выпускает песни. В 21 год певица уже может похвастаться роскошными нарядами и дорогими машинами. Она не так давно рассталась с женихом и похудела на 13 килограммов. После этого артистка стала чаще хвастаться пикантными образами и выходить в свет в мини.
На этот раз Валя решила покрасоваться в алом платье. Наряд идеально сидел на фигуре, подчеркнув осиную талию. Она обнажила пышные полушария груди в очень глубоким декольте без лифчика. Блогерша также сделала яркий макияж и укладку с объемом. Карнавал продемонстрировала свои женственные выпуклости фигуры во всей красе.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены кадром. Многие стали писать звезде комплименты. «Какая шикарная», «Вот это фигурка! Могли бы сыграть Джессику Рэббит», «Леди в алом, вы прекрасны», «Такая юная, а декольте такое огромное», «Ну тут есть чем любоваться», «На свидании с такой бы пойти! Мечта, а не девушка», — стали писать в Сети.