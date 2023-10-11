Валя Карнавал в алом платье обнажила упругие «дыньки» без лифчика: соблазнительное декольте взбудоражило народ

На этот раз Валя решила покрасоваться в алом платье. Наряд идеально сидел на фигуре, подчеркнув осиную талию. Она обнажила пышные полушария груди в очень глубоким декольте без лифчика. Блогерша также сделала яркий макияж и укладку с объемом. Карнавал продемонстрировала свои женственные выпуклости фигуры во всей красе.

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