Дима Билан приостановил концертную деятельность из-за серьезной болезни: подробности состояния 41-летнего певца

Поклонники посчитали, что певец сильно похудел. Он выложил кадр, который был сделан в больнице. Ближайшие недели артист будет заниматься лечением. Пока он намерен заниматься здоровьем до 30 октября. Именно на эту дату у него запланирован концерт в Омске, который Дима пока не стал отменять.

Затем он также отправится в Новосибирск, Томск, посетит несколько городов в Казахстане, выступит в Кирове и Чебоксарах. А в Москве у него будет концерт 2 декабря. Напомним, что Билан должен принять участие в фестивале «Песня года». А вот сольный концерт у него назначен на 14 февраля 2024 года. Фанаты желают звезде скорейшего выздоровления.

Отметим, что пять лет назад у Димы врачи диагностировали у артиста пять межпозвонковых грыж. Ему пришлось перенести операции. Певец сильно страдал, у него даже немели пальцы. В то время он как раз сильно похудел.