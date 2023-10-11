Дима Билан приостановил концертную деятельность из-за серьезной болезни: подробности состояния 41-летнего певца

Дима Билан — известный исполнитель. У него не раз возникали проблемы со здоровьем. А 11 октября он сообщил, что снова попал в больницу. Ему пришлось перенести ближайшие концерты. Певец находится под наблюдением врачей. Исполнитель хита «Невозможное возможно» признался, что у него обострилась болезнь, поэтому от перелетов ему пришлось отказаться.
«Дорогие мои друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога!
Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — заявил Билан.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Дима Билан. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что певец сильно похудел. Он выложил кадр, который был сделан в больнице. Ближайшие недели артист будет заниматься лечением. Пока он намерен заниматься здоровьем до 30 октября. Именно на эту дату у него запланирован концерт в Омске, который Дима пока не стал отменять.
Затем он также отправится в Новосибирск, Томск, посетит несколько городов в Казахстане, выступит в Кирове и Чебоксарах. А в Москве у него будет концерт 2 декабря. Напомним, что Билан должен принять участие в фестивале «Песня года». А вот сольный концерт у него назначен на 14 февраля 2024 года. Фанаты желают звезде скорейшего выздоровления.
Отметим, что пять лет назад у Димы врачи диагностировали у артиста пять межпозвонковых грыж. Ему пришлось перенести операции. Певец сильно страдал, у него даже немели пальцы. В то время он как раз сильно похудел.