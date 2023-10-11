52-летняя Кудрявцева вернула прическу из молодости и получила массу комплиментов: все рот открыли от восторга

На этот раз Лера снова принимает участие в съемках шоу «Супер.Стар». Она решила обновить свой имидж. Совсем недавно телеведущая сделала челку. Много лет она носила каре, но стрижка с челкой позволила ей преобразиться.

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