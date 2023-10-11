52-летняя Кудрявцева вернула прическу из молодости и получила массу комплиментов: все рот открыли от восторга

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что в свои 52 года следит за внешностью, так как к ней постоянно обращено внимание общественности. Блондинка любит смеяться над собой и порой выставляет неудачные фото, заверяя, что поправилась и постарела. Однако даже бывший возлюбленный Сергей Лазарев поражается тому, как она молодо выглядит.
На этот раз Лера снова принимает участие в съемках шоу «Супер.Стар». Она решила обновить свой имидж. Совсем недавно телеведущая сделала челку. Много лет она носила каре, но стрижка с челкой позволила ей преобразиться.
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А потом Кудрявцева решила пойти дальше. Она нарастила себе длинный хвост. Мгновенно это притянуло к ней внимание коллег на съемках. Ее осыпали комплиментами мужчины и женщины. Сама телеведущая шутила, что платит им за комплименты. На самом деле Лера вернула себе прическу из молодости. Она носила длинные волосы и челку в начале нулевых.
Поклонники поразились тому, что Лера не меняется с годами. Многие стали писать, что забыла постареть. «Ой, какая красотка», «Челка так идет», «Длинные волосы вас омолодили!», «Ваау, как вы шикарно выглядите», «Подумала, архивное фото, а оно новое! Вот это молодильные яблоки в действии», «Лера, вы вообще не меняетесь», — стали писать в Сети.
Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды