«Уменьшилась в два раза»: постройневшая Семенович в мини-платье оголила свои изящные формы, лишив фанатов дара речи

Анна Семенович уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты, но этой осенью артистка устроила себе отпуск. На днях она прилетела в Турцию, где остановилась в гостинице в Белеке. Певица сразу похвасталась новыми фото, которые поразили ее фанатов. В 43 года она смогла похудеть, что сразу заметили ее подписчики.
Обычно Анна не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз она в мини-платье красовалась на пляже. Артистка захотела оголить свои изящные ножки и бедра. Она была без макияжа и с распущенными волосами. Певица скрыла область живота, создав красивый силуэт за счет наряда.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Какой у меня сегодня удивительный день! А знаете почему? Потому что это первый день моего отпуска! Мне удалось еще на недельку продлить лето. Поэтому буду наслаждаться по полной программе. Вместо завтрака вкусный коктейль», — написала звезда.
Поклонники осыпали Семенович комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Ножки стройные такие», «Классная Анечка, как всегда, шикарная», «Стала такой стройной», «Это фотошоп?», «Уменьшилась в два раза», — прокомментировали пост подписчики.