«Уменьшилась в два раза»: постройневшая Семенович в мини-платье оголила свои изящные формы, лишив фанатов дара речи

Обычно Анна не стесняется демонстрировать свои формы. На этот раз она в мини-платье красовалась на пляже. Артистка захотела оголить свои изящные ножки и бедра. Она была без макияжа и с распущенными волосами. Певица скрыла область живота, создав красивый силуэт за счет наряда.

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