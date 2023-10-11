Бородина в купальнике изваляла свои упругие бедра в песке и показала, чем это закончилось: «На теле живого места нет»

Ксения Бородина является телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ведущая «Дома-2» большую часть лета провела с дочками в Турции, а потом ездила в Европу. А осенью она успела побывать в Африке, но в итоге оказалась в Таиланде, где значительно теплее в это время года. Она 11 октября решила показать кадры с дикого пляжа, где понежилась на солнце.
На кадрах Бородина предстала в черном купальнике и наушниках. Она грациозно легла на песок, изваляв в нем свои бедра. Телеведущая хвасталась точеной фигурой и красочными пейзажами. В 40 лет она прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. Но на этот раз съемка завершилась неприятностями.
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«Снимала для вас это видео, тогда я еще не знала, чем это закончится. Тут водится песчаная муха, или sandfly, похожая на маленькую мошку. Так вот, эти мошки искусали меня всю, на теле живого места нет. Иногда вы песчаную муху даже не увидите. Можно только ощутить укус, а потом увидеть последствия. Некоторые люди даже не замечают укусов», – поделилась звезда.
Она выложила фото, на котором ее ноги засняты в укусах и покраснениях. Ей пришлось обратиться к местным жителям, которые нашли для нее мазь, помогающую снять зуд.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды