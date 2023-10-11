Бородина в купальнике изваляла свои упругие бедра в песке и показала, чем это закончилось: «На теле живого места нет»

На кадрах Бородина предстала в черном купальнике и наушниках. Она грациозно легла на песок, изваляв в нем свои бедра. Телеведущая хвасталась точеной фигурой и красочными пейзажами. В 40 лет она прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. Но на этот раз съемка завершилась неприятностями.

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