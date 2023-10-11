Гурцкая публично обратилась к умершему мужу — все плакали: «Прости»

10 октября Диана Гурцкая открыла свой благотворительный фестиваль, в котором участвуют дети, имеющие проблемы со зрением, сообщает МК.ru. Он приурочен к Международном дню белой трости.

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Певица вышла на сцену в черном одеянии на фоне большого экрана, на котором демонстрировались ее семейные фотографии с мужем Петром Кучеренко.

Напомним, супруг звезды умер весной от сердечного приступа, который случился во время перелета из Кубы в Россию.

Диана Гурцкая посвятила мужу песню «Прости». «Прости, но я тебя буду вечно любить», - пела проникновенно знаменитость, трогая зрителей до слез.

После ее исполнения она произнесла речь.