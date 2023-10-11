Гурцкая публично обратилась к умершему мужу — все плакали: «Прости»

10 октября Диана Гурцкая открыла свой благотворительный фестиваль, в котором участвуют дети, имеющие проблемы со зрением, сообщает МК.ru. Он приурочен к Международном дню белой трости.
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Певица вышла на сцену в черном одеянии на фоне большого экрана, на котором демонстрировались ее семейные фотографии с мужем Петром Кучеренко.
Напомним, супруг звезды умер весной от сердечного приступа, который случился во время перелета из Кубы в Россию.
Диана Гурцкая посвятила мужу песню «Прости». «Прости, но я тебя буду вечно любить», - пела проникновенно знаменитость, трогая зрителей до слез.
После ее исполнения она произнесла речь.
«Сегодня все песни о любви и радости я буду посвящать своему мужу. Он всегда живет в моем сердце и будет жить. Именно это дает мне силы не сломаться и не впасть в уныние. Ему бы это понравилось. Он бы мне сказал: «Живи, родная. Живи и пой», - дрожащим голосом заговорила знаменитость.