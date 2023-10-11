Звезда «Кухни» родила в Аргентине: в июле вышла замуж

36-летняя актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», не перестает удивлять скоростью развития своей личной жизни.

В июне этого года она призналась публике, что беременна во второй раз, в июле вышла замуж за отца своего будущего ребенка Евгения Апанасевича, а в октябре знаменитость уже родила малыша.

Радостное событие произошло 9 октября в одном из роддомов Аргентины, откуда Ольга Кузьмина выставила в Сеть счастливый снимок с новорожденным.

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Через несколько недель артистка планирует вернуться на родину.