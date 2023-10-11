Звезда «Кухни» родила в Аргентине: в июле вышла замуж

36-летняя актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», не перестает удивлять скоростью развития своей личной жизни.
В июне этого года она призналась публике, что беременна во второй раз, в июле вышла замуж за отца своего будущего ребенка Евгения Апанасевича, а в октябре знаменитость уже родила малыша.
Радостное событие произошло 9 октября в одном из роддомов Аргентины, откуда Ольга Кузьмина выставила в Сеть счастливый снимок с новорожденным.
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Через несколько недель артистка планирует вернуться на родину.
«Здравствуй, новый человек. Добро пожаловать в этот мир!» — написала Ольга в своем аккаунте.
Ольга Кузьмина с новорожденным. Фото: соцсети
Муж Кузьминой присутствовал на родах тоже, поддерживая супругу морально.
Стоит отметить, что знаменитость раскрыла личность своего возлюбленного только этим летом, когда их отношения перешли на этап супружеского союза.
Евгений Апанасевич занимается проведением мероприятий и экскурсий. Он родом из Минска, поэтому некоторое время их роман был на расстоянии.
Ольга Кузьмина с мужем. Фото: соцсети