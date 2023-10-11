Юлия Михальчик вышла на люди беременной: седьмой месяц при неизвестном отце ребенка (след Шульгина)

38-летняя Юлия Михальчик сильно обожглась с продюсером Александром Шульгиным во времена «Фабрики звезд».

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Напомним, у певицы и продюсера загорелись чувства во время работы над телепроектом. Шульгин публично, прямо во время концерта сделал звезде предложение, а та со слезами на глазах приняла его.

Но потом продюсер отрекся от своих слов, заявив, что это было «предложение о сотрудничестве», дескать люди и Юлия его неправильно поняли. Не каждая женщина может пережить такое унижение…

Однако Юлия Михальчик оправилась и даже вышла замуж за предпринимателя Владимира Гоева, но и тут ей суждено было обжечься.

В какой-то момент Юлия узнала, что муж изменяет ей. Пара разошлась. Сейчас Михальчик воспитывает сына Сашу от бизнесмена и тщательно скрывает свою личную жизнь. Знаменитость вынесла горький урок из опыта с Шульгиным и Гоевым и поняла, что счастье любит тишину.

В свете говорят, что в настоящий момент Юлия Михальчик нашла свое счастье с неким богатым бизнесменом, его имя широкой публике неизвестно. А недавно она пришла на светское мероприятие в одежде, которая не могла скрыть ее прекрасного положения.

И хотя Михальчик никак не комментирует изменения в своем облике, ее близкие подтвердили — да, певица якобы беременна! И уже вроде как на 7 месяце.

Источник: «СтарХит».