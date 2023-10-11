«Что надо!»: Стеша Маликова сразила поклонников изумительными ножками

Бизнесвумен Стефания Маликова опубликовала в личном микроблоге свежий снимок в коротком платье, которое продемонстрировало соблазнительные ножки знаменитости.

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Маликова надела летящее мини-платье в стиле old money. Стеша добавила к образу туфли на высоком каблуке, собрала волосы в пучок и разбавила черное платье белоснежными аксессуарами.