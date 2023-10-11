«Что надо!»: Стеша Маликова сразила поклонников изумительными ножками

Бизнесвумен Стефания Маликова опубликовала в личном микроблоге свежий снимок в коротком платье, которое продемонстрировало соблазнительные ножки знаменитости.
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Маликова надела летящее мини-платье в стиле old money. Стеша добавила к образу туфли на высоком каблуке, собрала волосы в пучок и разбавила черное платье белоснежными аксессуарами.
Стефания Маликова в новом образе. Фото: соцсети
«Прелестно все – Стеша, платье, ноги!», «Ну просто куколка в этом платье!», «Стеша, ножки – что надо!», «Какая вы хорошенькая», – написали поклонники Маликовой.
Напомним, ранее Дмитрий Маликов предстал за столом с дочерью, женой и матерью.