«Пиар роман в разгаре»: Клава Кока в дерзком мини отметилась на свидании со своим новым возлюбленным

На этот раз Клава отбросила все дела и провела вечер с бойфрендом. Они устроили свидание, отправившись в ресторан. Примечательно, что певица облачилась в мини-юбку и куртке с поясом. Она сделала акцент на стройных ногах. Блондинка покрасовалась в магазине вместе с избранником.

«Пиар роман в самом разгаре», – шутливо заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».