«Пиар роман в разгаре»: Клава Кока в дерзком мини отметилась на свидании со своим новым возлюбленным

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица выпустила множество хитов. Ее часто зовут на телевизионные шоу. Она мечтала о семье и недавно обрела любовь. Артистка строит отношения с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Однако многие не верят в искренность чувств и хейтят их.
На этот раз Клава отбросила все дела и провела вечер с бойфрендом. Они устроили свидание, отправившись в ресторан. Примечательно, что певица облачилась в мини-юбку и куртке с поясом. Она сделала акцент на стройных ногах. Блондинка покрасовалась в магазине вместе с избранником.
«Пиар роман в самом разгаре», – шутливо заявила она.
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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды
А в ресторане Клава насладилась изысканными блюдами. При этом она не переставала улыбаться.
«Сижу, глазки строю», – похвасталась артистка.
Поклонники были восхищены увиденным. Многие надеются, что роман звезды перерастет в серьезные отношения. Кока уже заявила, что готова к детям.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды