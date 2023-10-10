«Пиар роман в разгаре»: Клава Кока в дерзком мини отметилась на свидании со своим новым возлюбленным

Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды

Певица решила позлить хейтеров, показав настоящую идиллию с Александром Повериным.

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица выпустила множество хитов. Ее часто зовут на телевизионные шоу. Она мечтала о семье и недавно обрела любовь. Артистка строит отношения с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Однако многие не верят в искренность чувств и хейтят их. 

На этот раз Клава отбросила все дела и провела вечер с бойфрендом. Они устроили свидание, отправившись в ресторан. Примечательно, что певица облачилась в мини-юбку и куртке с поясом. Она сделала акцент на стройных ногах. Блондинка покрасовалась в магазине вместе с избранником. 

«Пиар роман в самом разгаре», – шутливо заявила она.

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Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети звезды

А в ресторане Клава насладилась изысканными блюдами. При этом она не переставала улыбаться. 

«Сижу, глазки строю», – похвасталась артистка.

Поклонники были восхищены увиденным. Многие надеются, что роман звезды перерастет в серьезные отношения. Кока уже заявила, что готова к детям. 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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