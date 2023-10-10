Кудрявцева устроила фотосессию для повзрослевшей дочки: в черной пачке и модных сапогах сразила красотой — копия мамы

На этот раз Лера устроила для наследницы фотосессию. Девочку накрасили, а также сделали ей укладку. На кадрах Мария позировала в черном наряде с юбкой-пачкой и модных сапогах. Она покрасовалась в голливудскими волнами, а потом ей сделали аккуратный низкий хвостик. Дочка телеведущей позировала и улыбалась как профессионал.

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