Кудрявцева устроила фотосессию для повзрослевшей дочки: в черной пачке и модных сапогах сразила красотой — копия мамы

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. В 52 года блондинка многих поражает тем, как молодо выглядит. Она также любит носить броские наряды. Ведущая шоу «Секрет на миллион» растит дочку Марию. Минувшим летом крохе исполнилось пять лет. Она ходит в элитный садик в Москве.
На этот раз Лера устроила для наследницы фотосессию. Девочку накрасили, а также сделали ей укладку. На кадрах Мария позировала в черном наряде с юбкой-пачкой и модных сапогах. Она покрасовалась в голливудскими волнами, а потом ей сделали аккуратный низкий хвостик. Дочка телеведущей позировала и улыбалась как профессионал.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
«У Машули первая фотосессия. Накрутили впервые кудри, весь вечер хвасталась всем! Моя любовная любовь», — заявила Лера.
Многие были сражены тем, как выросла наследница телеведущей. Кроха получила сотни комплиментов. «Невероятная красотка! Мальчики — держитесь!» — заявила Ирина Безрукова. «Нереальная. Как-то резко выросла», «Мама доченьку нарисовала! Красоту не отнять, это по наследству», «Она куколка... эти глазки и губки — маленькая принцесса» — прокомментировали пост подписчики.