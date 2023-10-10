Самбурская показала, что прячет под пальто: преподнесла сочные формы в корсете и эротичных чулках, лишив народ дара речи

На этот раз Самбурская проводит много времени на съемках. Однако потом она решила выложить кадр, чтобы подразнить подписчиков. Актриса показала, что прячет под пальто. Она предстала в черном корсете с кружевом и эротичных чулочках. Брюнетка оголила пышные полушария груди и сверкнула бедрами. Лук дополнила алая помада.

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