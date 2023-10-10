Самбурская показала, что прячет под пальто: преподнесла сочные формы в корсете и эротичных чулках, лишив народ дара речи

Настасья Самбурская уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино, а также поет на сцене. Актриса в свои 36 лет делает все, чтобы находится в идеальной форме. Даже подруг и коллег она поражает своей силой воли. Артистка носит женственные наряды. Она не скрывает, что не обделена мужским вниманием, но пока не нашла достойного кавалера.
На этот раз Самбурская проводит много времени на съемках. Однако потом она решила выложить кадр, чтобы подразнить подписчиков. Актриса показала, что прячет под пальто. Она предстала в черном корсете с кружевом и эротичных чулочках. Брюнетка оголила пышные полушария груди и сверкнула бедрами. Лук дополнила алая помада.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многим стало интересно, для какого проекта она так преобразилась. Другие поразились фигуре звезды. «Ого, вот это куртизанка», «Самый соблазнительный наряд», «Мечта мужчин», «И как теперь уснуть?», «Обожаю корсет и чулки! На вас смотрятся идеально», — стали писать подписчики.