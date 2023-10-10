Брутян в лосинах козырнула своим «спелым орехом»: Прилучный не смог оторвать взгляд от форм возлюбленной

Однако теперь Брутян регулярно погружается в домашние хлопоты. Пока она продолжает быть в декретном отпуске. Но Прилучный не дает ей расслабляться. 10 октября они вместе появились в спортзале. Актриса стала делать разные упражнения. Она облачилась в тугие лосины, подчеркнув свои прелести.

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