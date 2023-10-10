Брутян в лосинах козырнула своим «спелым орехом»: Прилучный не смог оторвать взгляд от форм возлюбленной

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Многие ее знают по ролям в картинах «В клетке» и «Последний аксель». А в 2022 году она вышла замуж за одного из самых известных холостяков в стране — Павла Прилучного. Их отношения развивались стремительно. А недавно у них родился сын Микаэль. Избранница звезды при первой возможности стала делать все, чтобы вернуться в форму.
Однако теперь Брутян регулярно погружается в домашние хлопоты. Пока она продолжает быть в декретном отпуске. Но Прилучный не дает ей расслабляться. 10 октября они вместе появились в спортзале. Актриса стала делать разные упражнения. Она облачилась в тугие лосины, подчеркнув свои прелести.
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«Погода влияет. Ленивая Зиппи», — написала артистка.
А когда Брутян встала в планку, то Прилучный залюбовался ее формами. Она выставила напоказ свою упругую пятую точку. Актер не смог оторвать глаз. Тогда он сел на супругу, чтобы усложнить ей задачу.
Поклонник были восхищены тем, как старается жена звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что три года назад Павел расстался с Агатой Муцениеце после 8 лет брака. Фанаты отмечают, что Зепюр очень похожа на бывшую избранницу актера.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды