Валя Карнавал в крохотном платье блеснула манким декольте без пуш-ап в постели: бретельки трещат от «богатства»

На этот раз Валя решила запечатлеться в постели. Она после мероприятия оказалась дома в крохотном платье на тонких бретельках. Певица оголила свое увесистое декольте. Она решила продемонстрировать округлые формы без пуш-ап. Карнавал сомкнула ножки, создав соблазнительный силуэт фигуры.

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