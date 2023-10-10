Савельева поделилась редким фото с подросшим сыном от Сафонова: стал совсем большим

Саша Савельева уже давно стала популярной исполнительницей. Она раньше была участницей группы «Фабрика». Певица не скрывает, что любит выступать. Однако не так давно она стала сольной исполнительницей. Артистка также растит сына Леона вместе с мужем Кириллом Сафоновым. Не так давно они вернулись в Москву после отпуска в Израиле.
Обычно Саша предпочитает оберегать свою семью от лишнего внимания. Лицо наследника пара до сих пор скрывает. Однако иногда супруги все же публикуют фото с Леоном. На этот раз певица выложила кадр, на котором мальчик стоит с другом на лужайке. Мальчик был в шортах и футболке. Он носит аккуратную стрижку в свои четыре года.
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Леон Сафонов с другом. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мальчик. Многие посчитали, что он стал совсем большим. Они продолжают гадать, на кого он поход. Фанаты уверены, что Леон унаследовал лучшее от мамы и папы.