Савельева поделилась редким фото с подросшим сыном от Сафонова: стал совсем большим

Обычно Саша предпочитает оберегать свою семью от лишнего внимания. Лицо наследника пара до сих пор скрывает. Однако иногда супруги все же публикуют фото с Леоном. На этот раз певица выложила кадр, на котором мальчик стоит с другом на лужайке. Мальчик был в шортах и футболке. Он носит аккуратную стрижку в свои четыре года.

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