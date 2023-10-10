Наталья Рудова сделала откровенное фото в постели: в лифчике наклонилась, обнажив свои «спелые персики»

На этот раз Рудова решила выложить домашнее фото. Она позировала в постели в лифчике пудрового цвета. Актриса наклонилась, обнажив свою округлую грудь. Блондинка продемонстрировала «ложбинку греха» во всей красе перед сном. Наталья решила привлечь к себе мужское внимание.

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