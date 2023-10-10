Стало известно о местонахождении сбежавшего из России Семена Слепакова*

Комик Семен Слепаков* сбежал из России в марте 2022 года. Юморист обосновался в Израиле, где и находился в момент возникновения недавнего военного конфликта.
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На какое-то время Слепаков* пропал из виду, и в прессе стали появляться сообщения о том, что артист был взят в плен.
Даже фотографии были, на которых Слепакова* удерживали силой. Но, как выяснилось, они не имеют никакого отношения действительности.
Ситуацию прояснил представитель комика. Он вышел на связь и заявил, что Семена* никто не похищал.
Со слов источника, на данный момент артист находится в одном из городов Израиля и хорошо себя чувствует.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Источник: Telegram-канал SHOT.