Стало известно о местонахождении сбежавшего из России Семена Слепакова*

Комик Семен Слепаков* сбежал из России в марте 2022 года. Юморист обосновался в Израиле, где и находился в момент возникновения недавнего военного конфликта.

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На какое-то время Слепаков* пропал из виду, и в прессе стали появляться сообщения о том, что артист был взят в плен.

Даже фотографии были, на которых Слепакова* удерживали силой. Но, как выяснилось, они не имеют никакого отношения действительности.