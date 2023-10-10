Сын Елены Яковлевой появился на публике, показав новые ужасающие тату с изображением серийных убийц

Дело в том, что около 70% тела молодого человека было покрыто тату и шрамами. В 2019 году Яколева сообщила, что ее наследник решил свести тату. Он делал это постепенно, так как процедура болезненная. Многие были уверены, что сын актрисы решил исправить ошибки молодости. Но на днях он появился на публике. Оказалось, что Денис не только перестал сводить тату, но и сделал новые.

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