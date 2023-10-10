Сын Елены Яковлевой появился на публике, показав новые ужасающие тату с изображением серийных убийц

Елена Яковлева является известной актрисой театра и кино. В ее копилке множество работ в фильмах, за которые она получила премии. У артистки есть сын Денис, который родился в браке с Валерием Шальных. Наследник звезды учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но потом бросил. Он увлекся культуризмом и стал фриком.
Дело в том, что около 70% тела молодого человека было покрыто тату и шрамами. В 2019 году Яколева сообщила, что ее наследник решил свести тату. Он делал это постепенно, так как процедура болезненная. Многие были уверены, что сын актрисы решил исправить ошибки молодости. Но на днях он появился на публике. Оказалось, что Денис не только перестал сводить тату, но и сделал новые.
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Денис Шальных. Фото: кадр из программы «Кадони шоу»
Зрители поразились тому, как выглядит сын Яколевой. На своем теле он теперь набил портреты известных серийных убийц, в частности, Джеффри Дамера и Теда Банди. В интервью на программе «Кадони шоу» Шальных подчеркнул, что он испытывает симпатии к этим преступникам и не фанатеет по ним. По словам гостя, ему просто нравятся определенные факты из их биографий. Денис поделился, как на него реагируют люди.
«Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня», — сказал он.
Денис Шальных. Фото: кадр из программы «Кадони шоу»
Психиатр, присутствующий в студии отметил, что подобный выбор татуировок говорит о многочисленных психологических проблемах у человека. Некоторые психологи считают, что такой неоднозначный выбор нательных рисунков может являться своего рода сепарацией от родителей и выступать одним из этапов взросления. Напомним, что сыну Яковлевой в ноябре исполнится 31 год.