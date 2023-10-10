Настя Ивлеева показала свою преобразившуюся фигуру и раскрыла секрет похудения: когда в нижнем белье просто бесподобна

Настя Ивлеева уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых успешных персон в России. Блондинка снимает свои собственные проекты. Также блондинка регулярно путешествует. За летом она похудела, о чем сама сообщила в соцсетях. Телеведущая призналась, что сделала это ради съемок в новом фильме. Результат преображения многих поразил.
На этот раз Ивлеева решила показать фигуру во всей красе. Она запечатлелась в ванной комнате в нижнем белье. Телеведущая продемонстрировала свои точеные формы. Она блеснула плоским животом и изящными бедрами. Блондинка предпочла не прикрывать прелести. Настя призналась, что сражены собственным телом.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Артистка сбросила 14 килограммов. Звезда сериала «Монастырь» отметила, что изменилась как человек в первую очередь. Внешние перемены для нее оказались ничто по сравнению с внутренними трансформациями.
«И поверьте, когда человек, не знаю, как это в двух словах описать, но когда ты внешне меняешься, то все вокруг меняется, потому что ощущение самой себя поменялось. Любовь к себе — она совершенно иная. Раньше мне приходилось себя уговаривать, внушать себе, что я себя люблю. А сейчас я правда себя люблю. Понимаете?» — сказала она.