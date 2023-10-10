Настя Ивлеева показала свою преобразившуюся фигуру и раскрыла секрет похудения: когда в нижнем белье просто бесподобна

На этот раз Ивлеева решила показать фигуру во всей красе. Она запечатлелась в ванной комнате в нижнем белье. Телеведущая продемонстрировала свои точеные формы. Она блеснула плоским животом и изящными бедрами. Блондинка предпочла не прикрывать прелести. Настя призналась, что сражены собственным телом.

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