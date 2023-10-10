«Мое любимое сердечко»: Ани Лорак спела на сцене со своей повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена

Для одного из номеров Лорак облачилась в синее платье-бюстье в пол с эффектом мерцания и разрезом. Она подчеркнула свою идеальную фигуру. На сцене с ней была наследница, которой уже 12 лет. Она была в черном платье в пол с пышной юбкой. Девушка почти стала ростом с маму. Она спела вместе с ней. К слову, это случилось не в первый раз.

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