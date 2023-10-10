«Мое любимое сердечко»: Ани Лорак спела на сцене со своей повзрослевшей дочкой от турецкого бизнесмена

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она является популярной исполнительницей. В этом году артистка регулярно гастролирует. Она обрела новую любовь. Певица строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджараком. Поклонники заметили, что она преобразилась и стала выглядеть еще более привлекательно. А недавно звезда дала большой концерт, где предстала с дочкой Софией от первого брака.
Для одного из номеров Лорак облачилась в синее платье-бюстье в пол с эффектом мерцания и разрезом. Она подчеркнула свою идеальную фигуру. На сцене с ней была наследница, которой уже 12 лет. Она была в черном платье в пол с пышной юбкой. Девушка почти стала ростом с маму. Она спела вместе с ней. К слову, это случилось не в первый раз.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Впервые моя доченька вышла на сцену поддержать маму, когда ей было 5 лет. И сегодня, 7 лет спустя, она так же рядом. Моя любовь. Моя радость. Мое любимое сердечко», — написала артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие также отметили, что ее наследница повзрослела и стала еще больше похожа на маму. Напомним, что с Муратом Налчаджиоглу певица развелась в 2019 году.