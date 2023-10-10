«Мать на пляже»: 41-летняя Водонаева в бикини сразила народ своими постройневшими формами — полный отпад

Алена Водонаева много лет назад попала на телевидение. Она стала популярной благодаря шоу «Дом-2». Однако потом ей удалось стать телеведущей, моделью и блогером. Дважды она пережила неудачу в браке и пока не обрела счастье в личной жизни. При этом ей удается держать себя в форме. В 41 год она занимается спортом и следит за питанием.
На этот раз Водонаева приехала в Египет. Она устроила себе отпуск осенью. Светская львица решила поделиться новыми кадрами. Она в пудровом бикини стала демонстрировать свою постройневшую фигуру. Телеведущая блеснула плоским животом и упругими ягодицами. При этом стринги впились в ее сочные округлости фигуры.
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«Мать на пляже. Ни больше ни меньше», — заявила Алена.
Поклонники были сражены тем, в какой она находится форме. Многие осыпали звезду комплиментами. «Эстетика красивого женского тела», «Хороша! Фигура как у двадцатилетних», «Алена умница! Так держать себя! Это титанический труд, дисциплина! Никаких соблазнов. Просто браво!», «Спелые орешки», — стали писать подписчики.