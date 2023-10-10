«Мать на пляже»: 41-летняя Водонаева в бикини сразила народ своими постройневшими формами — полный отпад

На этот раз Водонаева приехала в Египет. Она устроила себе отпуск осенью. Светская львица решила поделиться новыми кадрами. Она в пудровом бикини стала демонстрировать свою постройневшую фигуру. Телеведущая блеснула плоским животом и упругими ягодицами. При этом стринги впились в ее сочные округлости фигуры.

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